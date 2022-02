Viveiro Municipal amplia capacidade de geminação de mudas em Artur Nogueira

Com irrigação mecanizada, local conta com mais de 4 mil mudas; número mais que dobrou em seis meses

O Viveiro Municipal de Artur Nogueira mais que dobrou a formação e geminação de mudas em um curto período de seis meses. Em junho de 2021, o local abrigava 1,4 mil mudas e agora já passa de 4 mil. Quando prontas, elas poderão ser usadas em espaços públicos e/ou doada aos moradores.

Com uma área de 3.500 m², o Viveiro Municipal é um importante espaço público onde são produzidas mudas de árvores ornamentais e frutíferas, plantas medicinais, condimentares e aromáticas além de plantas ornamentais que são destinadas para doação à população, implantação de paisagismo de áreas públicas, arborização urbana e reflorestamento.

“Com o aumento da capacidade de germinação e plantio teremos um viveiro com estrutura para atender toda a demanda de mudas e projetos da Prefeitura e dos munícipes. Elas ainda não podem ser distribuídas por estarem em formação, mas já temos outras disponíveis para a população”, enfatizou a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi.

A titular da pasta frisa que o local é um importante espaço para atividades de Educação Ambiental e de capacitações/treinamentos. “Já foram ministradas aulas de jardinagem no Viveiro, onde os alunos puderam aprender na prática sobre cultivo e geminação”, disse Tamiris.

IRRIGAÇÃO MECÂNIZADA



Atualmente, o viveiro conta com irrigação mecanizada, que eleva a eficiência de aplicação de água e economiza tempo e custo com mão-de-obra. A instalação do equipamento foi possível graças a uma doação do empresário Edson Zaviolo, da Hortishop.

“Estivemos na loja em Holambra para buscar o irrigador e fomos muito bem recebidos pelo funcionário Vancarlos Fantucci Ortega. Somos muito gratos pela doação, que tem melhorado significativamente a produção de nosso viveiro”, salientou o diretor de Meio Ambiente Carlos Caressato.

Para receber uma muda, o morador deve procurar o espaço e descrever para o funcionário responsável qual será o plantio. O mesmo irá analisar o pedido e indicar qual a melhor opção.

O Viveiro Municipal está localizado na Avenida Luiz Spadaro Cropanise, atrás do campo municipal. O atendimento acontece das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.