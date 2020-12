Você sabe qual é o corpo ideal para o verão? O SEU!

(https://conhecimentocientifico.r7.com/verao/)

Todos os dias, somos bombardeados na mídia e nas redes sociais com imagens idealizadas de corpos magros, sem estrias ou celulites. Isso nos leva a focar na forma do corpo e não em sua funcionalidade. Além disso, abre caminho para comparações e julgamentos sobre como lidamos com nossa autoimagem, tendo como base padrões inatingíveis – algo injusto e cruel. Hoje somos condicionados a escolher entre bonito ou feio, mas estes são conceitos relativos, que variam conforme a percepção de cada um.

Então, quando se trata do seu corpo, se possível, direcione seu foco para sua funcionalidade, e seja muito grato se tudo funcionar. Expresse amor e gratidão por todas as partes do seu corpo e deixe os padrões de lado. Aceite a sua aparência e, claro, se você quiser procurar meios para melhorá-la com exercícios físicos, tratamentos, dieta – tudo bem, vá em frente.

O importante é se sentir bem consigo mesmo e ser feliz! Mas sempre expresse gratidão pelas coisas incríveis que seu corpo produz todos os dias. Este é um dos maiores segredos da autoestima: desafiar-se, procurar melhorar, mas sem deixar de expressar amor, afeto, carinho e gratidão por quem você é e por tudo que já conquistou.

Se, mesmo depois de praticar o autoamor e a gratidão, você ainda acreditar que seu corpo não é perfeito, lembre-se: o melhor corpo é e sempre será o SEU, que está com você todos os dias e o sustenta. O corpo ideal para o verão, ou para qualquer estação do ano, é o seu!

A falta de aceitação pode gerar muito sofrimento, e nenhuma cirurgia plástica vai conseguir mudar a autoimagem que você projetou de si mesmo. Se você tem algo fixo na mente e se enxerga de uma forma distorcida, não é um bisturi que vai corrigir isso, mas a mudança dos seus pensamentos e paradigmas. Portanto, a autoestima não está apenas no corpo físico. Por isso, a partir de agora, se olhe no espelho e se ame. Recupere o poder que é seu por direito.

*Patrícia Cândido é CEO do Grupo Luz da Serra e se orgulha muito de dizer que é cofundadora de uma empresa genuinamente espiritualista. Filósofa e pesquisadora na área da espiritualidade há quase 30 anos, a autora best-seller publicou 17 obras, entre elas Manifesto da Autoestima e Código da Alma.