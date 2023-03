Vôlei abre seletiva para adulto masculino em Artur Nogueira

Inscrições para participar do time da ADV se estendem até sexta-feira (10) às 12h

Visando encontrar novos talentos do esporte, a Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira realizará uma seletiva para a equipe masculina/adulto. A peneira acontece neste sábado (11), a partir das 8h, na quadra esportiva da antiga Escola Modelo.

As inscrições para participar do time da ADV se estendem até a sexta-feira (10), às 12h. Interessados devem entrar em contato com a técnica da equipe, Karoll Laranja, pelo telefone (27) 98162-2247.

A quadra está localizada na Avenida 15 de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto (Prefeitura).

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém desde 2009, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.

Títulos e trabalho das equipes masculina e feminina podem ser acompanhados pelo perfil oficial do Instagram da ADV <https://instagram.com/advassociacaovoleibol?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.