Vôlei de Artur Nogueira arrecada mais de R$ 10 mil com bingo beneficente

Segundo ADV, evento bateu recorde de vendas e arrecadação; lucros serão usados para a compra de bolas, redes, uniformes, e outros materiais

A Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira divulgou os lucros obtidos com o bingo beneficente realizado na última sexta-feira (24), no salão da Terceira Idade. O evento arrecadou fundos para a compra de materiais necessários para a temporada de 2023, como bolas, redes, uniformes e outros equipamentos.

Segundo balanço divulgado pela ADV, com valor bruto de R$ 10.620,00, o bingo bateu recorde de vendas e arrecadação. Desse total, foram pagos R$ 2.490,00 em premiações para os ganhadores.

Além disso, foram gastos R$ 1.100,79 com despesas relacionadas ao evento, incluindo a compra de materiais para a realização do bingo e outras despesas operacionais. Após a dedução desses valores, a ADV obteve um lucro líquido de R$ 7.029,21.

Segundo a associação, essa quantia será utilizada para investir em melhorias nas equipes masculina e feminina de vôlei, garantindo que os atletas possam continuar representando o município em competições regionais e estaduais.

“A associação aproveita a oportunidade para agradecer a todos que participaram do evento e compraram as cartelas, colaborando com a causa. A divulgação dos lucros é uma prestação de contas e uma forma transparente de mostrar como o dinheiro arrecadado está sendo utilizado para beneficiar a equipe e o esporte local”, destacou a diretoria da ADV.

O evento também garantiu um lucro líquido de R$ 406 para o Grupo Vida Nova, com os serviços de bar.

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém desde 2009, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.