Vôlei de Artur Nogueira faz bingo para arrecadar fundos para equipamentos e materiais

Bingo acontece nesta sexta (23), no salão da Terceira Idade, a partir das 19h30; saiba como ajudar

A Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira promoverá mais um bingo beneficente para angariar fundos destinados à aquisição de materiais essenciais para a temporada de 2023. O evento, aberto a toda a população, será realizado nesta sexta-feira (23) no Salão da Terceira Idade do Grupo Vida Nova, a partir das 19h30.

A iniciativa visa garantir recursos para a compra de bolas, redes, uniformes e outros materiais indispensáveis para o bom desempenho da equipe ao longo deste ano. A participação de qualquer pessoa interessada é fundamental para o sucesso da campanha.”Estamos empenhados em elevar ainda mais o nível do vôlei nogueirense e levar o esporte a um novo patamar. Contamos com o apoio e participação de todos os moradores para nos auxiliarem nesse objetivo. O bingo beneficente que estamos promovendo é uma oportunidade única de contribuir diretamente para o fortalecimento do esporte em nossa cidade”, convidou a equipe.

PRÊMIOS

Cada cartela cheia custa R$ 10, e os participantes concorrem a R$ 1.250 (cartela cheia); 1ª cinquina (R$ 250); 2ª cinquina (R$ 250); e 3ª cinquina (R$ 250). Além disso, haverá rodadas de binguinhos.

As cartelas podem ser solicitadas pelo telefone (19) 99609-2489 (falar com atleta Franciele). Os pedidos também podem ser feitos pelo Instagram Oficial da equipe @advassociacaovoleibol <https://instagram.com/advassociacaovoleibol?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

Além de concorrer aos prêmios, o público poderá desfrutar de serviços de bar, cujos lucros serão destinados ao Grupo da 3ª Idade.

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém desde 2009, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.