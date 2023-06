Vôlei Feminino e Masculino de Pedreira vencem seus adversários no Campeonato da Associação Desportiva Regional

A cidade de Pedreira recebeu no domingo, 18 de junho, nas dependências do Ginásio de Esportes ‘Vermelhão’ do Esporte Clube Santa Sofia, mais uma rodada do Campeonato de Vôlei da ADR – Associação Desportiva Regional, quando as equipes de Pedreira estiveram enfrentando os times de Mogi Guaçu.

A coordenadora do Projeto Vôlei do Pro Esporte Elen Uttembergue, destacou que a equipe de Vôlei Masculino de Pedreira venceu Mogi Guaçu pelo placar de 3 a 0, e no próximo final de semana estará jogando em Jaguariúna, pela Copa Jaguariúna, visando à preparação para os Jogos Regionais. A equipe pedreirense adulta de Vôlei Feminino, começou o jogo perdendo, porém, as meninas conseguiram virar o placar e vencer pelo placar de 3 a 2.

O Prefeito Fábio Polidoro parabeniza os atletas do Vôlei de Pedreira pela dedicação nos treinos e jogos. “Nossos parabéns também para a Professora Elen Uttembergue e toda a Comissão Técnica pelo trabalho desenvolvido no Projeto Pro Esporte da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer”, concluiu o Prefeito Fábio Polidoro.