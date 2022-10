Vôlei masculino de Artur Nogueira estreia com vitória nos Jogos Abertos

_Equipe levou vantagem sob o time de Mongaguá, com parciais de 25×17,

23×25 e 15×09; time enfrenta Iperó nesta terça (11)_

O vôlei masculino de Artur Nogueira manteve a invencibilidade do

último campeonato e garantiu a primeira vitória no 84º Jogos Abertos

Horácio Baby Barioni do Estado de São Paulo. A estreia da equipe

aconteceu na noite desta segunda-feira (10), no Ginásio do Gringão, em

São Sebastião.

A primeira disputa em quadra foi contra o time de Mongaguá na fase de

grupos. Com parciais de 25×17, 23×25 e 15×09, o time nogueirense levou a

vantagem e segue forte e otimista na competição estadual.

A técnica Karoll Laranja parabenizou o desempenho dos atletas neste

primeiro jogo, e ressaltou o preparo da equipe. “Sabíamos que seriam

jogos duros e, por isso, a preparação foi intensa. Foram sets

acirrados, mas o time se mostrou confiante e digno da vitória.

Seguiremos para os próximos desafios com a mesma garra que nos fez ser

campões invictos dos Jogos Regionais”, disse.

Os Jogos Abertos deste ano estão sendo realizados em São Sebastião,

no litoral paulista. Artur Nogueira está no grupo D, junto com Iacanga,

Iperó e Mongaguá.

PRÓXIMOS JOGOS

O próximo desafio da equipe será contra Iperó nesta terça-feira

(11), às 11h, no Ginásio do Boiçucanga. Já nesta quarta-feira (12),

a equipe volta às quadras para enfrentar o time de Iacanga, no mesmo

horário e local.