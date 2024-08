Vôlei Masculino de Pedreira está classificado para as semifinais da Copa Jaguariúna

A equipe de Vôlei Masculino Sub-22 de Pedreira esteve no último domingo, 25 de agosto, enfrentando o time de Cosmópolis em mais uma rodada da Copa Jaguariúna, que reúne esquipes da Região Metropolitana de Campinas e Circuito das Águas Paulista.

Com a coordenação da Professora Elen Uttembergue, responsável pelo Projeto Vôlei Pedreira, a equipe do Esporte Clube Santa Sofia que representa Pedreira na competição venceu o time de Cosmópolis pelo placar de 3 a 0.

“Parabéns aos nossos atletas do Santa Sofia que com esse resultado conquistaram vaga para as semifinais da Copa Jaguariúna, agradecemos também a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira pelo importante apoio”, destacou na ocasião a Professora Elen.

