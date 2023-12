Vôlei masculino e feminino de Artur Nogueira brilham em quadra e sagram-se campeões

Times da ADV jogaram duro neste fim de semana e ambas as equipes conquistaram o 1º lugar em campeonatos da APV e ADR

O vôlei de Artur Nogueira fechou este final de semana com sucesso. As equipes feminino e masculino da Associação Desportiva de Voleibol (ADV) jogaram duro e conquistaram o 1º lugar em dois campeonatos.

Na sexta-feira (08), o feminino jogou na final do Campeonato Estadual Adulto série ouro da Associação Pró Voleibol (APV). As meninas venceram de virada a equipe de Piracicaba por 3 a 2. Com ginásio lotado, o time conquistou um título inédito para o município.

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza o time pela conquista. “As muitas horas de treino valeram a pena, pois a vitória foi garantida neste final de semana. As meninas representaram muito bem nossa cidade e podem se orgulhar do resultado”, diz.

O feminino ainda tem mais uma disputa pela frente, desta vez na final do Campeonato da Associação Desportiva Regional (ADR), no próximo domingo (17), em São João da Boa Vista.

OURO PARA OS MENINOS

Já o masculino bateu Pedreira e conquistou o 1º lugar no Campeonato da ADR, neste domingo (10). O jogo foi em casa, na quadra da antiga Escola Modelo.

A técnica do masculino, Karoll Laranja, diz que os resultados positivos são frutos de muito treino e dedicação do time. “Os meninos jogaram duro e mereceram esse título. Estou muito orgulhosa de cada um, e com certeza, fechamos o ano com a sensação de dever cumprido. Que venham mais campeonatos em 2024”, exclama.

BASE FORTE

Os atletas de base, alunos do Centro de Formação Esportiva Voleibol (CFC), também ganharam ouro no torneio do Clube Cosmopolitano. Além da equipe Sub 19 nogueirense, também participaram a Pumas Campinas, E.V.L.A. Paulínia e Cosmopolitano.

A equipe da ADV levou a melhor e ficou em 1° lugar. O 2º e 3º lugar foi para Paulínia e Campinas, respectivamente; já o 4º lugar para o Cosmopolitano. Para participar, as equipes doaram alimentos não perecíveis à APAE de Cosmópolis.

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém, desde 2009, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.