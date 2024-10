Vôlei Renata é tetracampeão do Paulista Masculino de Vôlei

Equipe venceu o jogo de volta e o Golden Set diante do Suzano Vôlei e assegurou o quarto título estadual

O Vôlei Renata conquistou seu quarto título do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei Adulto, Divisão Especial, na noite deste domingo (13). Jogando diante de sua torcida, que lotou o Ginásio Taquaral, o time de Campinas ratificou sua condição de uma das forças da modalidade no país ao não dar chance ao Suzano Vôlei. Primeiro, venceu o segundo jogo por 3 a 0 (25/23, 25/25 e 25/22), empatando a série, e depois o Golden Set, por 25/18, garantindo mais um título em sua história.

Agora, as duas equipes estarão ao lado de Sesi Bauru, Vedacit Vôlei Guarulhos e Viapol São José Vôlei representando o vôlei de São Paulo na disputa da Superliga 2024/2025, com início no dia 18.

Após perder o primeiro jogo, em Suzano, o Vôlei Renata só tinha uma opção: vencer duas vezes para chegar ao título. E a equipe, comandada pelo argentino Horário Dileo, cumpriu à risca esse objetivo. Na partida, as duas equipes fizeram mais um grande confronto, mas os donos da casa estiveram sempre um passo à frente dos adversários. Em três séries bem disputadas, o Vôlei Renata venceu e levou a decisão para o set extra.

Motivado pela boa vitória e com o auxílio de sua torcida apaixonada, a equipe campineira foi ainda melhor no Golden Set. Dominando as ações desde o começo, impediu qualquer reação do Suzano e comemorou a quarta conquista do principal torneio regional do país, além de coroar a melhor campanha da primeira fase do torneio. O Vôlei Renata, dessa forma, chega forte para a Superliga, torneio em que foi vice-campeão na temporada passada.

“É difícil jogar no nível de intensidade que a gente jogou. Foram quatro sets em alto nível, ainda estamos entrosando, ainda temos muita coisa para melhorar, para crescer e a responsabilidade era nossa hoje. Nós colocamos no primeiro dia que o objetivo era ser campeão. Isso é uma responsabilidade bonita, que empolga a gente no dia-a-dia. Antes do jogo, a única coisa que pedi para eles era entender o jogo e que tínhamos que jogar. Fizemos isso bem”, comentou o técnico campineiro.

O Campeonato Paulista Adulto de Voleibol, Divisão Especial, tem organização e promoção da Federação Paulista de Volleyball, com patrocínio da Cruzeiro do Sul.

Final

09/10 – 21h – Suzano Vôlei 3 x 1 Vôlei Renata – Arena Suzano

13/10 – 18h – Vôlei Renata 3 x 0 Suzano Vôlei– Ginásio do Taquaral

13/10 – 21h – Vôlei Renata 1 x 0 – Golden Set