Prefeitura intensifica combate à dengue com nebulização

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse segue reforçando as ações de combate à dengue e, na próxima segunda-feira, 24 de março, dará início à nebulização em toda a cidade. A ação terá início no bairro São Judas, a partir das 17h, e se estenderá por todos os bairros nas próximas semanas.

Além da nebulização, o bairro São Judas já está recebendo nesta quinta-feira (20) e continuará nesta sexta-feira (21) um mutirão de combate à dengue, que inclui a eliminação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti e orientações à população sobre prevenção.

Desde o início do ano, diversas iniciativas vêm sendo realizadas para conter o avanço da doença no município. Como parte dessas medidas, a Prefeitura inaugurou recentemente um Dengário, um espaço exclusivo para atendimento de pacientes com sintomas da dengue, garantindo assistência mais ágil e especializada à população.

O secretário municipal de Saúde, Paulo José Rodrigues de Souza, destacou a importância dessas ações no enfrentamento da doença: “Estamos mobilizando todos os esforços para combater a dengue em nossa cidade. A nebulização é uma ferramenta essencial para eliminar os mosquitos adultos, mas é fundamental que a população colabore eliminando água parada e seguindo as orientações das equipes de saúde.”

A Prefeitura recomenda que os moradores abram as janelas e que por precaução, mantenham animais de pequeno porte dentro de casa, como por exemplo aves. Pessoas com alergias também é indicado que não fiquem em frente as residências. O produto, vale ressaltar, é regulamentado pelo Ministério da Saúde.

O executivo reforça ainda, o pedido para que a comunidade permita a entrada das equipes em suas residências e sigam as recomendações para garantir a eficácia das ações.