JAGUARIÚNA REALIZA AMANHÃ 7ª CONFERÊNCIA DA CIDADE

Acontece amanhã (14), das 8h às 18h no Auditório do Campus I da UniFAJ, a 7ª Conferência Municipal da Cidade que terá como tema “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

Organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Jaguariúna, por meio de uma comissão especial, a iniciativa tem como objetivo discutir e propor soluções para o desenvolvimento urbano do município. O evento segue as diretrizes do Decreto Municipal nº 4.687, de 08 de maio de 2024, que oficializa sua realização.

A programação da conferência está estruturada em cinco eixos temáticos, definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado e que serão debatidos em dois momentos, manhã (a partir das 8h) e tarde ( a partir das14h) : Eixo 1 – Urbanismo e Habitação; Eixo 2 – Infraestrutura e Mobilidade; Eixo 3 – Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; Eixo 4 – Cidades Inteligentes e Eixo 5 – Governança e Participação Social.

Os debates promovidos durante o evento servirão para orientar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano de Jaguariúna, com foco na inclusão social, sustentabilidade e eficiência dos serviços urbanos.

A entrada é gratuita e os interessados em participar da conferência deverão apenas preencher o cadastramento na porta de cada sala de discussão.

Foto : Ilustração PMJ