Vôlei Renata segue viva na competição por vaga nas semifinais da Superliga Brasileira de Vôlei

Crédito Foto: Rogério Capela

Equipe não conseguiu vitória no jogo de ontem contra o Sada Cruzeiro, mas proporcionou aos torcedores um espetáculo digno de finais emocionantes; o prefeito Dário Saadi prestigiou o evento

O Vôlei Renata não conseguiu a vitória que garantiria a vaga nas semifinais da Superliga Brasileira de Vôlei, mas proporcionou aos mais de 2 mil torcedores que estiveram no Ginásio do Taquaral, entre eles o prefeito Dário Saadi, um espetáculo digno de finais emocionantes. Mesmo com o resultado de 3 sets a 1 para o Sada Cruzeiro, com parciais de 25/17, 25/27, 33/31 e 25/21, a equipe de Campinas segue viva na competição e na próxima terça-feira, dia 9 de abril, em Contagem, busca a vitória para manter o sonho de conquistar o título da temporada.

“Esta atmosfera que o esporte proporciona é fantástica. Ver o Taquaral lotado, com várias gerações apoiando o Vôlei Renata é uma energia espetacular que só reforça como a cidade gosta do esporte”, assegura Dário Saadi.

Ainda segundo o Prefeito Dário, apesar da derrota nessa partida, “é certo que as dificuldades não serão poucas no terceiro jogo em Minas Gerais, mas é preciso acreditar que é possível surpreender novamente”, se referindo ao confronto que abriu a série de quartas de final, quando o Vôlei Renata venceu por 3 sets a 0.

Bom jogo

Com a necessidade de vencer e provocar uma nova partida, os mineiros comandados por Wallace imprimiram um ritmo forte no primeiro set. O Vôlei Renata teve dificuldades para conter os bons saques e as bolas rápidas aplicadas pelo adversário. Ao abrir oito pontos na metade do set, mantiveram a diferença e fecharam com o placar de 25/17.

Sem desanimar, a torcida empurrou o Vôlei Renata para fazer um segundo set de muita determinação, mesmo reconhecendo a qualidade técnica do Cruzeiro. E foi assim, uma incrível aplicação na disputa de cada ponto, com destaque para a atuação de Bruno Lima. A tensão foi um componente extra, mas na base da disposição, o Vôlei Renata fechou o placar em 27/25. Tudo igual no jogo: 1 a 1.

O terceiro set foi determinante para indicar a equipe vitoriosa. Novamente as duas equipes se alternaram no placar, mas ninguém conseguiu escapar com vantagem além de dois pontos. Vôlei Renata e Sada Cruzeiro foram no limite: poucos erros, muita concentração e chances dos dois lados para conseguir a vantagem. O Vôlei Renata teve a bola do set quando fez 27/26, mas os mineiros reagiram. Fecharam em 33/31.

Mesmo com as mudanças na equipe feitas pelo técnico Horácio Dileo, o Vôlei Renata não conseguiu repetir a atuação dos dois sets anteriores. As bolas do Sada Cruzeiro ficaram mais difíceis para defender e a desvantagem no placar fez alguns jogadores cometerem erros que normalmente não ocorrem. Por isso, o Sada Cruzeiro fechou o set em 25/21.

Com a série empatada, a terceira e decisiva partida entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro vai ser disputada na próxima terça-feira, 9 de abril, no Ginásio Poliesportivo do Riacho, às 18h30, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.