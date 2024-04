Voleibol de base de Amparo vence a segunda pela Copa Jaguariúna Sub-19

O vôlei feminino de base da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, jogou no sábado, 6, contra a equipe de Jaguariúna, no Ginásio Poliesportivo Laérzio Carletti, no Jardim Camandocaia.

A partida válida pela Copa Jaguariúna, marcou a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 20, 25 a 18 e 25 a 17.

Com esse resultado o time soma dois jogos e duas vitórias no campeonato. O próximo compromisso em Amparo é no dia 28 de abril, em odada tripla contra a equipe de Arthur Nogueira.