Voleibol sub-21 de Amparo mantém a boa fase na Copa Itatiba

No domingo, 7, o vôlei feminino da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, entrou em quadra para mais uma rodada da Copa Itatiba Regional de Voleibol.

No primeiro jogo, o sub-15 foi derrotado por 3 sets a 0. Já no jogo seguinte, pelo sub-21, as atletas mantiveram a ótima campanha na competição e garantiram a vitória por um placar de 3 sets a 0, com parciais de 26 a 24, 25 a 16 e 25 a 12.

Neste jogo a ponteira Júlia Paladini foi eleita a destaque. O próximo compromisso do voleibol de base de Amparo é no dia 12 de maio, em São João da Boa Vista, pela Copa ADR – Associação Desportiva Regional, com a categoria de sub-18.