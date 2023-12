Voleibol tem mais de 120 alunas pela Prefeitura de Amparo

O voleibol feminino encerrou o ano com a realização do 2° Torneio Interno, que ocorreu nas quadras do Centro Esportivo do Trabalhador, no fim de semana. A movimentação aconteceu ginásio e na quadra de areia, utilizando de todo o espaço fornecido para os treinos no decorrer do ano de 2023.

Os torneios contaram com a participação das alunas do período da manhã e tarde, trazendo um dia divertido e fazendo a interação das nossas categorias, além de uma arrecadação de produtos de higiene para o Lar dos Velhos, unindo assim o esporte a causas de extrema importância.

Atualmente cerca de 120 alunas de 6 a 21 anos, desde a iniciação esportiva até as equipes de rendimento, passando pela fase de especialização e aprimoramento, fazem parte das aulas