Volta às Aulas 2024 em Engenheiro Coelho: Um Dia de Reencontros e Novas Descobertas!

A prefeitura de Engenheiro Coelho, através da Secretaria de Educação, acompanhou de perto o retorno às aulas de 2024. O regresso das crianças rolou numa boa em todas as escolas municipais. Foi um dia de abraços nos amigos, conhecer a nova sala e dar um “oi” para a professora deste ano.

As aulas começaram nessa segunda-feira (02/02) em todas as unidades escolares da cidade. Tudo foi planejado com carinho para receber os alunos da melhor forma possível neste novo ano letivo.

Deslize para ver algumas fotos desse dia incrível!