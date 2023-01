Volta às aulas: Buriti Shopping lança campanha com descontos especiais em Mogi Guaçu

Para que as crianças entrem no ritmo das aulas, as melhores marcas do shopping oferecem itens e coleções especiais para todos os gostos e bolsos

Todo início de ano é marcado por diversas despesas como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. Para ajudar os pais e responsáveis nessa missão, o Buriti Shopping Mogi Guaçu reuniu as melhores lojas e marcas especialistas em material escolar, mochilas, lancheiras, tênis e acessórios, com descontos que podem surpreender o ‘bolso’.

Até o dia 4 de fevereiro, as lojas físicas do Buriti Shopping especializadas em papelaria, material didático, vestuário, calçados, acessórios, oferecem descontos em boa parte dos itens da lista escolar.

“A volta às aulas é um momento que as crianças adoram! Seja para renovar os materiais e até mesmo para começar o ano letivo e reencontrar os amigos. Pensando nisso, preparamos essa campanha com nossos lojistas para oferecer as melhores opções para os pais”, disse a gerente de marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu, Amanda Amaral.

Segundo ela, o shopping está antenado com as expectativas dos clientes e, por isso tem buscado realizar promoções e campanhas que representem também uma solução às necessidades para cada momento, como é o caso agora de organizar os materiais para o início do ano letivo.

O portfólio de lojas e serviços do Buriti Shopping Mogi Guaçu reúne opções para que os consumidores encontrem o que buscam em um só lugar, como a Kalunga e a Lojas Americanas, por exemplo. Para quem busca tênis, mochilas e bolsas, tem as opções World Tennis, Melissa Clube, Vitória’s Bolsas, Do Re Mi e Atrevida, entre outras.

“É a oportunidade de aproveitar as ofertas incríveis de materiais e resolver toda a lista num único lugar. Outros estabelecimentos também contam com um mix variado de itens do universo estudantil como mochilas, lápis, livros, tênis, óculos e muitos mais”, afirmou Amanda.

AÇÃO SOCIAL

Vale lembrar que a campanha volta às aulas do principal centro de compras e lazer da região também tem uma finalidade social, com Buriti do Bem. Funciona assim: os clientes e lojistas poderão doar materiais escolares e livros didáticos usados nos anos anteriores, mas desde que estejam em bom estado.

O Posto de Arrecadação foi montado na Área do Cliente e vai receber as doações até a primeira quinzena de fevereiro. Os materiais serão doados para crianças e adolescentes de instituições e entidades beneficentes credenciadas à FEAG (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas).

Desde a sua fundação, a instituição trabalha para fortalecer e qualificar as entidades quanto ao desenvolvimento de seus atendimentos. Entre elas estão a Comunidade Caminho para Paz, a Associação Comunitária Mundo Melhor e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), entre outras.

O Buriti Shopping Mogi Guaçu fica na rua Francisco Franco de Godoy Bueno, n° 801, no bairro Cidade Nova Mogi Guaçu. O centro de compras funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação funciona todos os dias, das 11h às 22h.