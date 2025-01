Volta às aulas: cerca de 600 professores e diretores participam de semana de acolhimento em Amparo

Palestras, dinâmicas e formações fazem parte desta semana de preparação para o início das atividades; aulas começam dia 3 de fevereiro nas 31 escolas da cidade; são cerca de 5 mil alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Acolhimento e integração dos profissionais de educação em Amparo. Depois de reunir os servidores das 31 escolas de Amparo na última semana, teve início nesta segunda-feira (27) a 1ª ação para professores e diretores das unidades. Cerca de 600 profissionais participam da semana de acolhimento, com palestras, dinâmicas e formação, das 27 unidades municipais e das quatro creches parceiras do município.

Segunda e quarta-feira os profissionais estarão todos juntos; na terça-feira a formação ocorrerá no SESI de Amparo; e na quinta e sexta-feira cada profissional deve participar das ações em sua unidade escolar, onde farão o panejamento pedagógico e as atividades para recepcionar os alunos no inicio das aulas, dia 3 de fevereiro.

As palestras desta segunda-feira abordaram temas como resiliência emocional e a importância do material didático do SESI, utilizado em toda a rede municipal de ensino. O evento também teve apresentação cultural da Baminha – do projeto Escola das Artes.

Para a professora da CIME (Centro Integrado Municipal de Educação Infantil) Peter Pan, Alessandra Miguel, o evento é importante para promover a integração entre os profissionais. “É um momento muito especial em que a gente pode refletir sobre nosso trabalho, além de interagir com os colegas. As palestras foram muito produtivas”, disse.

A professora da CIME Jacyra Ribeiro Guilardi, Luciana Pagan, também destaca a importância da integração. “Nós sempre fazemos algo diferente para as crianças na primeira semana de aulas, atividades lúdicas, divertidas, para que se sintam bem acolhidas no retorno à escola; então nada mais justo do que nós também sermos recebidas assim. É importante este momento para nos sentirmos acolhidas para também acolhermos bem as crianças”.