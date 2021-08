Votação popular do Concurso de Fotografias pode ser feita até dia 30

as imagens feitas pelos participantes do 6º Concurso de Fotografias “Retratos de Nossa Terra” ficam expostas até o final deste mês no Espaço Arte e Cultura, instalado no Buriti Shopping, com entrada gratuita aos interessados. Até o dia 30 de agosto, o público poderá votar em seu registro favorito por meio do aplicativo da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu, disponível para sistemas Android e iOS no Google Play e na AppStore. No dia 31, às 16h, os vencedores serão premiados pela Secretaria Municipal de Cultura.

Através do aplicativo, todos podem conhecer os três finalistas de cada categoria: infantil, para crianças com até 12 anos; juvenil, para adolescentes de 13 a 17 anos; e adulta, para maiores de 18. Além de dados do autor, a ferramenta disponibiliza para consulta as fotos e o mecanismo para votação. O concurso reuniu 43 inscritos que encaminharam fotografias que trazem seu ponto de vista e olhar das belezas de Mogi Guaçu.

“Fizemos essa parceria com a Associação Comercial para facilitar a interação do Concurso com o público. Todos os que visitarem a mostra no Buriti Shopping ou que preferirem ver as imagens pelo celular, no aplicativo, poderão votar e contribuir para selecionar as melhores fotos desta edição”, explicou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.