Vote Agora: Ajude a Fun For Freaks a Brilhar no Lollapalooza 2024!

Com o Lançamento do Segundo Disco, a Fun For Freaks Está na Disputa pela Chance de uma Vida no Palco do Maior Festival de Música do Mundo.

Na cidade de Santo Antônio de Posse, uma explosão de energia sonora tem conquistado corações e mentes dos amantes do rock. Conheça a Fun For Freaks, a única banda autoral de rock dessa cidade do interior paulista, que está prestes a dar um grande salto em sua carreira: a oportunidade de tocar no Lollapalooza 2024.

Com o lançamento do seu segundo disco, a Fun For Freaks está mais determinada do que nunca a levar sua música para o mundo. E que melhor maneira de fazer isso do que participar de um dos festivais de música mais aclamados globalmente?

Nesta emocionante jornada rumo ao Lollapalooza, a banda está agora na segunda fase da eliminação, onde apenas os mais votados avançarão para a etapa final. E é aqui que eles precisam da sua ajuda. Com as votações se encerrando em 06 de março, cada voto conta. É a chance de colocar Santo Antônio de Posse no mapa musical de uma vez por todas.

Então, se você é fã de música, se acha que o rock ainda tem muito a oferecer, e se acredita no talento das bandas independentes, não perca tempo. Vote agora e ajude a Fun For Freaks a realizar seu sonho de se apresentar no palco do Lollapalooza 2024.

Link para votação: https://www.radiorock.com.br/temosvagas/fun-for-freaks

Não deixe de fazer parte dessa jornada incrível!