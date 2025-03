We Expo: segunda edição da feira canábica em Campinas promete experiência ainda mais completa, unindo informação, cultura e grandes atrações musicais

Depois do sucesso em sua estreia no ano passado, a We Expo retorna a Campinas (SP) para sua segunda edição, consolidando-se como a maior experiência canábica da região. Nos dias 29 e 30 de março, o público esperado de seis mil pessoas terá acesso a debates enriquecedores, workshops, networking e diversidade musical. Tudo isso em meio à natureza e em uma cenografia inspirada em destinos icônicos como Amsterdã e Califórnia.

A proposta da We Expo é oferecer um encontro único entre educação, cultura, entretenimento e negócios. O evento reúne renomados especialistas em diversos segmentos relacionados à cannabis, abordando desde o uso medicinal e terapêutico até políticas públicas, pesquisas científicas e impactos sociais. O espaço para palestras e debates contará com médicos, advogados, políticos, pesquisadores e empreendedores do setor, fomentando discussões que visam informar e desmistificar o tema, além de inspirar novas oportunidades de mercado.

Line-up musical de peso

A segunda edição da We Expo traz uma programação musical diversa, reforçando a proposta de dialogar com todos os públicos. No sábado, o reggae toma conta do palco com a apresentação especial Marley Experience by Mato Seco, enquanto no domingo a grande atração internacional será o cantor jamaicano Jesse Royal, ícone do reggae contemporâneo, e o show da banda Cidade Verde. Para os fãs de música eletrônica, o DJ Ecologyk comanda o palco e, representando o hip hop nacional, o cantor Pelé MilFlows promete agitar o evento.

Estrutura imersiva e experiência única

Um dos grandes diferenciais da We Expo é o cuidado com a cenografia e a ambientação. Inspirado pelas vivências de seus fundadores em Amsterdã e na Califórnia, o evento traz áreas temáticas – como o Amsterdam District e o Santa Monica Village – que transportam o público para universos artísticos e culturais distintos, sempre com ativações de marcas e expositores cuidadosamente selecionados. Além disso, há espaços para workshops, tatuagem, graffiti, desfiles de moda, stands de gastronomia, entre outras atividades que garantem entretenimento para todos os gostos.

Networking e oportunidades de negócios

A We Expo também se destaca como palco de conexões profissionais. Durante os dois dias de evento, expositores, palestrantes e visitantes terão a oportunidade de trocar experiências, firmar parcerias e conhecer as últimas inovações e tendências do mercado canábico. O espaço de networking reforça o compromisso do evento em impulsionar o setor, promovendo o desenvolvimento de produtos e serviços que atendam às demandas de um público cada vez mais informado e interessado em conhecer os benefícios e possibilidades envolvendo a cannabis.

Sucesso consolidado

O êxito da primeira edição deixou evidente o interesse crescente do público em explorar o tema de forma responsável e informativa. Para Marcelo Freire, um dos sócios fundadores, a We Expo é mais do que um simples evento: é um movimento que une cultura, educação, debates e diversão. “O ano passado comprovou que o público está ávido por informações e experiências que desmistifiquem a cannabis. Queremos ampliar esse legado e oferecer algo ainda mais impactante, mantendo a qualidade e diversificando as atrações, para que cada visitante se sinta parte de um momento histórico”, destaca.

Serviço

Data: 29 e 30 de março 2025

Local: Rua Rubens Gomes Balsas, 2.300, Joaquim Egídio – Campinas, SP – local em meio à natureza, com fácil acesso e estacionamento próprio

Horário:03 (sábado), das 12h às 22h, e 30.03 (domingo), das 12h às 22h.

Ingressos: disponíveis no site oficial do evento, a partir de R$ 80,00 – disponíveis em: https://blacktag.com.br/eventos/23545/we-expo-2025?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZErWiWwvmxnBAPCbs6c95N2LQFDlAKuH8OgLjHb2D1y25now52aygLlcE_aem_S__tm5HzYlWNAh14fVA23w

Mais informações no Instagram @weexpo_

A We Expo se firma como uma experiência multicultural e educativa, pronta para receber todos que desejam expandir seus horizontes, conectar-se com profissionais e vivenciar um fim de semana repleto de música, aprendizado e boas energias.