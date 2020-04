Webnario traz sugestões e ideias para preservar caixa e liquidez em momento de crise

Evento online é nesta terça-feira, 31 de março, a partir das 18h30

A E3 – Escola de Educadores Executivos lançou uma iniciativa para trazer consultoria e orientação de maneira gratuita para todo o mercado, especialmente para as PMEs (Pequenas e Médias Empresas).

São 29 profissionais de setores diversos, executivos e empresários que vão emprestar sua experiência e conhecimento ao público.

O segundo webnario da série, com o tema Caixa Blindado: Como preservar a liquidez da sua empresa negociando com fornecedores e retendo clientes?, é nesta terça-feira, dia 31 de março, às18h30 com Fernando Azevedo e Alê Prates, que vão tratar de sugestões e ideias para preservar caixa e liquidez neste momento de crise. É possível participar acessando o link: https://lnkd.in/g94FuG3

Fernando Azevedo, 54 anos, é estudioso da China, seu desenvolvimento econômico e papel como ‘player’ protagonista no cenário mundial, inclusive no comércio internacional, desenvolvimento de novas tecnologias e gestão empresarial.

É empresário no setor de educação (diretor do CNA Jaguariúna), educador executivo, foi executivo de Corporate Banking por 34 anos em instituições financeiras internacionais. Sociólogo pela PUC Campinas, com MBA em Marketing pela FIA e pós-graduação em economia e desenvolvimento de América Latina pelo COGEAE da PUC SP. Participou de diversos cursos ao longo dos anos em áreas como comercial, trade-finance, risco de crédito, compliance e tesouraria.

Fernando tem participação em diversas operações de estruturadas de crédito e financiamento de comércio exterior ao longo da carreira. Em sua jornada profissional, formou e liderou equipes comerciais para relacionamento de negócios com médias e grandes empresas.

Alê Prates dedicou dez anos de sua carreira ao setor de franchising, passando por redes como: Data Byte, Microlins, Skill Idiomas e Instituto Embelleze. Nessas redes aprendeu a pensar global e agir local. Realizou consultoria em mais de 250 unidades franqueadas, traduzindo as estratégias da organização em ações aplicáveis regionalmente.

Treinou pessoalmente mais de 10.000 profissionais. Nos últimos 11 anos, atendeu pessoalmente mais de 250 empresas em (literalmente) todo o país. Em processos individuais de desenvolvimento, foram mais de 3.000 horas de atendimento. Aproximadamente 2.500 líderes passaram por suas formações. Em 2008 decidiu abandonar a carreira executiva e iniciou a sua trajetória como Educador Executivo. Alê é autor dos livros “Não Negocie com a Preguiça”, “A Reinvenção do Profissional” e “Resultado”.

SERVIÇO

Webnario Caixa Blindado: Como preservar a liquidez da sua empresa negociando com fornecedores e retendo clientes?

Com Fernando Azevedo e Alê Prates

Terça-feira, 31 de março, às 18h30

Para participar acesse o link: https://lnkd.in/g94FuG3