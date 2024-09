Whindersson Nunes leva o melhor do trap em dupla apresentação no Rock in Rio

Após encerrar palco Supernova na quinta (19), Lil Whind fez aparição surpresa com Menino da NVR, ontem

Whindersson Nunes, um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro, fez história mais uma vez no Rock in Rio na quinta (19), ao encerrar o palco Supernova sob seu pseudônimo Lil Whind. O artista, acompanhado de Omni Black, Yas, Arthur e Soares, entregou uma performance que eletrizou o público.

Nesta sexta (20), o humorista e trapper voltou ao festival para uma aparição surpresa ao lado de Menino da NVR, garantindo a performance ao lado do amigo no palco do Rock in Rio durante o show de Cynthia Luz.

Lil Whind, que iniciou sua trajetória musical em 2019, já havia deixado sua marca no Rock in Rio em 2021, e na quinta-feira repetiu o sucesso. Seu estilo irreverente, que mescla trap e rap com letras bem-humoradas, marcou a noite com hits como “Piauí”, “Cerrado” e “Trap do Gago”. Também marcaram presença no repertório diversas faixas do álbum “Gota D’Água”, lançado em 2023, como “Louis V” e “Mídia”, nas quais recebeu o trapper Arthurzim no palco para uma performance em conjunto.

Durante o show, Whindersson também chamou a atenção do público para as queimadas que assolam o país atualmente, e entregou um tamanduá de pelúcia a uma criança no palco, simbolizando o risco que corre a fauna brasileira com a destruição de seu habitat.

Whindersson, conhecido por sua versatilidade, também é um fenômeno do YouTube, onde iniciou sua carreira com vídeos humorísticos autênticos, conquistando milhões de fãs. Além da música, ele continua a arrastar multidões com seu espetáculo de humor “Efeito Borboleta” e se prepara para uma luta de boxe em novembro, nos Estados Unidos, contra Neeraj Goyat, em um evento promovido pela Netflix.

Com mais de 100 milhões de seguidores somados no Instagram e YouTube, Whindersson Nunes segue sendo uma das figuras mais influentes da internet brasileira. O show de ontem no Rock in Rio provou, mais uma vez, sua capacidade de encantar e surpreender o público.