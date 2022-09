Workshop gratuito de “Lyrical Jazz” ocorreu no domingo, 25 de setembro, na Unidade II do Centro Cultural de Pedreira

Ocorreu no domingo, dia 25 de setembro, o workshop de Lyrical Jazz ministrado pela coreógrafa e professora Érika Novachi. As aulas sequenciais, totalmente gratuitas, ofereceram técnicas adequadas e acessíveis, que trabalharam o desenvolvimento técnico e corpóreo dos participantes.

Com uma média de quarenta e seis (46) inscritos, o workshop foi um verdadeiro sucesso tanto no âmbito artístico, quanto cultural. Além dos participantes de Pedreira, matriculados de Amparo, Holambra e Campinas também vieram prestigiar e absorver o aprendizado que as aulas de Novachi proporcionam.

Para Érika, o interesse demonstrado pelos alunos é gratificante. “Trabalho com dança há anos, e é maravilhoso poder compartilhar o que aprendi. Inclusive, fiquei bastante emocionada com o convite, uma vez que, no início de minha carreira, vim para Pedreira e dei cursos juntamente com o João Paulo. Na minha época, a realização de workshops era rara, ainda mais no interior dos estados, então fico realmente feliz que isso tenha mudado. O aprendizado em sala de aula é muito importante, pois permite que a conexão entre corpo e dança aconteça de forma natural – o Lírico nos dá a oportunidade de colocarmos nossas vidas nas coreografias, nossas verdades. Saímos dos casulos que são nossos corpos e damos vida à dança. Não é só movimento, é essência”, concluiu.

Ao som de músicas covers como “Let It Be”, da banda The Beatles, Érika trabalhou contrações corporais, aquecimentos, alongamentos e flexibilidade. As aulas sequenciais tiveram duração de três horas e meia, e foram aproveitadas ao máximo pelos participantes; ao tirar dúvidas com a coreógrafa, eles tiveram a oportunidade de se aprofundar ainda mais no mundo do Jazz Lírico.

João Paulo Nascimento, Secretário de Cultura e Economia Criativa, destacou o interesse dos inscritos pela modalidade em questão. “Muitos estudantes e aspirantes ao estilo Lyrical Jazz tiveram uma experiência única neste fim de semana. Ficamos extremamente felizes com a alta procura pelo workshop e com a presença de tantos interessados pelas aulas. Em nome de todos os envolvidos, gostaria de agradecer à Érika pelo trabalho realizado com maestria e dedicação”, concluiu.

Segundo o Prefeito Fábio Polidoro, “Érika não apenas é uma coreógrafa de sucesso, como também ministra aulas de forma única e magistral. Aprender técnicas avançadas com uma profissional com currículo tão completo é fundamental para o aperfeiçoamento corporal e cultural dos talentos, que buscam crescer cada vez mais na área escolhida”, enfatizou.

Ao final do curso, cada aluno recebeu um “Certificado de Participação” concedido pelo Centro Cultural de Pedreira, e assinado pela coreógrafa e pelo secretário.

Matéria elaborada pela estagiária Maiara Arenghe Clara com supervisão do DICOM.