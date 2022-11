Xadrez movimenta agenda esportiva da cidade neste fim de ano

Entre novembro e dezembro, três eventos de xadrez movimentam a agenda esportiva da cidade neste final de ano. As três competições da modalidade acontecerão no Shopping Boulevard, no Centro, sendo elas organizadas pelo técnico de xadrez de Mogi Guaçu, Wendell Assis, com parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O primeiro evento será o Memorial de Xadrez às Cegas no sábado e no domingo, dias 26 e 27 de novembro, respectivamente. “O Memorial de Xadrez às Cegas será realizado pela primeira vez em Mogi Guaçu tendo um importante objetivo social, pois as pessoas com deficiência visual precisam de mais atenção e respeito da sociedade e esse evento poderá ser o estopim para a quebra de tantos estereótipos”, comentou Wendell Assis.

Cerca de 14 participantes já confirmaram presença nesta competição, sendo oito atletas com deficiência visual, além de outros seis competidores videntes. “Adquirimos 15 jogos de peças adaptadas para a realização do evento e 15 vendas para que sejam usadas durante o evento. Sete alunos das nossas escolinhas municipais de xadrez auxiliarão no torneio e o Shopping Boulevard fornecerá a alimentação para os participantes cegos”, falou.

Na sequência, está marcada para o dia 30 de novembro, uma quarta-feira, a partir das 19h, a Final do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago, sendo esta a segunda competição de xadrez deste final de ano em Mogi Guaçu. E por último, ocorrerá o Torneio de Rating Internacional entre os dias 9 e 11 de dezembro. As três competições acontecerão no Shopping Boulevard, no Centro.