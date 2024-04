XII DE SETEMBRO SAI NA FRENTE EM BUSCA DA TAÇA OURO DO ‘AMADORZÃO’

A sexta rodada da Taça Ouro do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna 2024, disputada neste fim de semana, no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, terminou com o XII de Setembro em primeiro lugar na classificação geral com 16 pontos.

No sábado, 20 de março, o Audaz derrotou o Engra por 2 a 1. Na segunda partida, o Fantasma do Morro ganhou do Peralta por 3 a 1. Já no domingo, 21, o Independente foi derrotado pelo XII de Setembro pelo placar de 3 a 1 e o Coringão venceu o Beira Rio por 2 a 0.

O campeonato conta com oito times que se enfrentam em turno único, avançando para a semifinal os quatro primeiros colocados.

TAÇA PRATA

A sétima rodada da Taça Prata teve os seguintes resultados: Roseira B 4 X 2 PSG; Aliança 2 X 1 CSE; Unidos da Nova 8 X 0 Vitória; Pinheiros 2 X 2 Mais Amigos; Cruzeiro 5 X 2 Máfia; Roseira de Baixo 5 X 0 Bahia; São José/Juve 1 X 1 Vila Nassif e Cachorro da Neblina 4 X 2 Guedes.

Na Taça Prata são 16 equipes divididas em dois grupos. No próximo fim-de-semana, 27 e 28 de abril, Cruzeiro, Máfia, Unidos da Nova, Roseira B do Grupo A e Cachorro da Neblina, Villa Nassif, São José/Juve, Aliança B do grupo B avançam para as quartas de finais.

Confira a tabela de classificação e os próximos jogos no site: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br.

FotoS: Ivair Oliveira