Ypê lança Programa de Estágio 2025; veja como participar

Na foto, os ex-estagiários, Luis Filipe e Isabelle Geraldin, que atualmente ocupam os cargos de Analista de Marketing e Analista Controladoria na Ypê, respectivamente.

Estudantes que estiverem no penúltimo ou no último ano da graduação em 2025 podem se candidatar no site. Inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro.

Bettha, startup brasileira especializada em recrutamento e seleção por meio de inteligência artificial, anunciou o início das inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país. A marca procura por estudantes interessados em oportunidades de estágio nas cidades de Amparo, Campinas, São Paulo (SP), Anápolis (GO), Rio de Janeiro (RJ), Itapissuma (PE) e Simões Filho (BA).

Os estudantes que estiverem no penúltimo ou no último ano de graduação em 2024 podem disputar uma das mais de 50 vagas disponíveis até o final de 2024 pelo site até o dia 18 de setembro. “Aqui na Ypê, estimulamos a aprendizagem e crescimento contínuo com base nos nossos valores. Durante o estágio, os estudantes poderão colocar em prática os aprendizados de seus cursos, além de contar com um plano de desenvolvimento e desafios com foco no aperfeiçoamento de competências técnicas e comportamentais”, explica Cristiane Lacerda Mutri, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

O processo seletivo é dividido em cinco etapas: inscrições, triagem, testes on-line, painel com RH e Gestores Ypê. “Nosso principal diferencial, e o motivo pelo qual somos parceiros da Ypê em seus processos seletivos, está no fato da plataforma do Bettha potencializar soft skills dos candidatos. Por meio de tecnologia e testes comportamentais, como o Genius e Lifestyle, candidatos e recrutadores, conectados, podem testar os seus níveis de compatibilidade cultural e organizacional.”, afirma Mariana Hermann, Gerente de CS do Bettha. Segundo a executiva, a plataforma oferece desde orientação profissional a recomendações precisas, além de uma alta assertividade na seleção. “O match já chega a mais de 90% entre candidatos e vagas.”, contou.

De acordo com a Ypê, entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio, assistência médica, seguro de vida, restaurante na empresa, vale alimentação, cesta mensal de produtos Ypê e descontos em lojas próprias da marca.

Sobre o Bettha

O Bettha é uma startup fundada em 2016 a partir de um projeto de tecnologia da Companhia de Talentos. Atualmente, é uma RH Tech independente que conta com mais de 1.2 milhões de profissionais cadastrados em sua plataforma. Com a missão de conectar jovens talentos com empresas, qualificando os candidatos ao longo do processo, a companhia já deu suporte para mais de 125 empresas como Google, Nestlé e RedBull. Com uma solução inovadora e baseada em tecnologia e IA, o Bettha entrega uma shortlist de 97% de assertividade em 3 dias úteis por meio da sua versão Self.

Sobre a Ypê

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores empresas para trabalhar no estado de São Paulo e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2023. Signatária do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Ypê é também a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).