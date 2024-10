Zé Pedro é reeleito vereador em Artur Nogueira, Henrique Telles torna-se suplente

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou uma atualização que altera o resultado das eleições para vereador em Artur Nogueira. Com a recontagem, o vereador Zé Pedro Paes (PSD) foi reeleito, enquanto Henrique Telles (MDB), que anteriormente havia sido declarado eleito com base nos resultados preliminares de 6 de outubro, agora ocupará a posição de suplente.

Zé Pedro Paes garantiu a reeleição pela média com 431 votos. Em declaração, o vereador destacou seu compromisso com a população: “A sensação é de dever cumprido e de tentar recompensar esses 431 votos que depositaram a mim para eu continuar mais um mandato, completando meu quarto ano de mandato consecutivo. Agradeço ao povo nogueirense que depositou um voto de confiança. Estamos juntos em 2025 novamente”.

Com 41 anos, José Pedro de Jesus Paes entra em sua quarta legislatura como vereador. Em seu atual mandato, foi eleito com 491 votos e exerceu a presidência da Câmara Municipal no biênio 2021-2022.