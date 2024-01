Zona rural de Artur Nogueira recebe mais de 1.600 mudas de espécies nativas para a restauração da biodiversidade local

Mais de 1.600 mudas de árvores nativas foram destinadas para uma propriedade rural do município de Artur Nogueira, através do Projeto De Olho nos Rios. As mudas, produzidas pelo viveiro da Associação Mata Ciliar, foram plantadas em um sistema agroflorestal e ajudarão a enriquecer a biodiversidade de espécies.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.