Zona Sul de Mogi Guaçu recebe nebulização veicular nesta semana

Em mais uma ação contra a dengue, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental (VA), realiza mais uma etapa da nebulização veicular contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nesta semana, o serviço vai atingir os bairros da Vila Paraíso, Vila Maria e Jardim Iguatemy, na Zona Sul de Mogi Guaçu.

A bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Monteiro Ferraz, explicou que a nebulização veicular é feita para diminuir ao máximo a população de mosquitos Aedes aegypti evitando, assim, a transmissão de dengue pela cidade. “Por isso, nossas equipes de agentes de saúde irão percorrer a área tendo como foco principal eliminar o mosquito em sua fase adulta”, disse.

Ela lembrou que nebulização é feita somente, agora, na Zona Sul por conta de a área ter a menor incidência da doença em comparação com as demais regiões da cidade. Até o momento, são 16.440 casos confirmados da doença. “Pedimos que a população deixe as portas e janelas abertas durante a aplicação do inseticida, para que haja maior efeito. Não é necessário sair de casa”, solicitou.

Vale ressaltar que todos os bairros da Zona Sul vão receber as equipes de nebulização da Prefeitura.

Dados

No último boletim divulgado pela Vigilância Ambiental, na sexta-feira, 9 de maio, o relatório apresentou os números de 16.440 casos confirmados de dengue e 92 indivíduos aguardando resultado. Em Mogi Guaçu, já foram 17.272 notificações e 20 mortes confirmadas em decorrência da doença.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

retirar os pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas e mantê-las cloradas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

manter lajes niveladas e com saídas de água desobstruídas