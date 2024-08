Zona Sul é a primeira região de Mogi Guaçu com iluminação 100% LED

A Zona Sul é a primeira região da cidade contemplada com nova iluminação em LED. Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu finalizou o serviço nos últimos locais da área, sendo o Jardim Serra Dourada, Residencial Flor da Serra e nos Jardins Santa Mônica I, II e III. Antes disso, o trabalho foi executado na Vila Rica, Vila Pataro, Recanto do Itamaracá e Loteamento Residencial Villa da Serra.

Desta forma, a Administração Municipal prossegue com o programa de melhorias na iluminação pública iniciado em 2022. Ao todo, 60 bairros já contam com a nova tecnologia, sendo 39 deles localizados na Zona Sul. Até o momento, nove mil novas luminárias foram instaladas, totalizando 35% de todo o município. A meta é deixar a cidade 100% LED com luminárias mais eficientes, claras e econômicas proporcionando mais visibilidade e proteção aos moradores.

“Nosso intuito é levar iluminação em LED para a cidade inteira e nos últimos três anos e meio conseguimos avançar bastante com esse trabalho, que já rendeu bons frutos, porque hoje já temos a Zona Sul como a primeira região da cidade com iluminação 100% LED”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Na sequência, o trabalho será na realizado na região dos Ypês, na Zona Norte de Mogi Guaçu. A substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED faz parte do programa Cidade Iluminada, que inclui também avenidas, praças e áreas verdes de Mogi Guaçu.

Bairros 100% LED

Jardim Igaçaba

Parque Cidade Nova

Guaçu Parque Real

Jardim Centenário

Distrito de Martinho Prado Júnior

Chácaras Alvorada

Jardim Suécia I

Jardim Suécia II

Jardim Pantanal

Jardim Imperial

Distrito Industrial João Batista Caruso

Jardim Iguatemi

Planaltinho

Limoeiro

Bertioga

Vila Júlia

Vila Beatriz

Jardim Nossa Senhora das Graças

Jardim Maria Mendes

Jardim Cambuí

Jardim Santa Helena

Zona Sul

Jardim Cristina

Parque dos Eucaliptos

Parque dos Eucaliptos II

Parque dos Eucaliptos III

Vila Maria

Jardim Planalto Verde

Vila Paraíso

Jardim Selma

Santa Madalena

Jardim Bandeirantes

Jardim Itamaraty

Jardim Planalto

Jardim Itacolomy

Loteamento Morro Amarelo

Jardim Novo Itacolomy

Jardim Guaçu Mirim III

Jardim Guaçu Mirim II

Jardim Munhoz

Jardim Brasília

Parque Duas Nascentes

Jardim Casagrande

Chácara São João

Condomínio Jatiuca

Parque Itacolomy

Jardim Planalto Verde

Parque do Estado

Jardim Progresso

Parque Guainco

Vila Vasconcelos

Jardim Rosacruz

Jardim Santa Mônica I

Jardim Santa Mônica II

Jardim Santa Mônica III

Recanto Itamaracá

Vila Rica

Vila Pataro

Residencial Flor da Serra

Jardim Serra Dourada

Loteamento Residencial Villa da Serra