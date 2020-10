Zoo Bosque “Prefeito Adolpho Lenzi” foi reaberto pela Prefeitura de Pedreira

O Zoo Bosque de Pedreira “Prefeito Adolpho Lenzi”, foi reaberto pela Prefeitura Municipal para visitação pública, na última sexta-feira, 16 de outubro, sendo agora administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

“Nosso objetivo é ver o nosso Zoo Bosque novamente recebendo muitos turistas, claro obedecendo todas as regras de segurança contra o Coronavírus, com o total de 60% de sua capacidade. Realizamos muitas intervenções para esta reabertura, principalmente nas áreas administrativa, clínica, de ambulatório, além da montagem de uma equipe especializada”, enfatiza a secretária de Meio Ambiente Agata Gasparini.

Durante os últimos 10 (dez) anos o Zoo Bosque de Pedreira foi administrado por uma Associação e agora a Prefeitura de Pedreira reassumiu sua coordenação. “A Administração Municipal realizou uma licitação para contratar uma instituição para nos auxiliar no tratamento dos animais e também no desenvolvimento de projetos e manutenção do Bosque e para nossa felicidade a Associação Mata Ciliar, que era a responsável pelo Zoo de Pedreira foi à vencedora, portanto, continuará conosco neste desafio”, concluiu a secretária Agata Gasparini.

O Zoo Bosque de Pedreira ocupa uma área de 33 mil metros quadrados, remanescente de Mata Nativa com inúmeras espécies vegetais. Ao todo existem mais de 60 animais abrigados no Parque, como onça pintada, gato do mato, tucano, quati, macaco prego e macaco aranha, além de diversas espécies de aves.

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Educação, pretende utilizar o espaço no ano de 2021, para Educação Ambiental dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. “O Bosque sempre teve um caráter educacional muito forte para toda a região, sempre recebeu muitas escolas, não só de Pedreira, mas de toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), por conta não só do atrativo, mas dos trabalhos de educação ambiental”, destaca a bióloga Cristina Bataglioli.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente informa que não será realizada a cobrança de ingresso para entrada no Zoo Bosque de Pedreira, que está localizado na Rua: Santos Dumont, bairro Morumbi, funcionando de quarta-feira a domingo, sempre das 9h às 16h.