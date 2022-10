Zoobosque de Pedreira perde sua Onça Pintada “Simba”

O Zoobosque de Pedreira perdeu na última terça-feira, 04 de outubro, um dos seus moradores mais ilustres, a Onça Pintada chamada “Simba”, querido por todos da equipe de administração, além de tratadores, médicos e biólogos.

A bióloga responsável pelo Zoobosque de Pedreira, Cristina Bataglioli, lembra que “Simba” nasceu no próprio Zoobosque em 17 de maio de 2005, ou seja, em cativeiro, o que foi noticiado em vários órgãos de imprensa do Estado de São Paulo, entre jornais, revistas e emissoras de Televisão. “Infelizmente um Tumor no Baço tirou a vida de nosso Simba, que também já tinha 17 anos, portanto um senhor com pouca resistência para enfrentar uma doença tão grave como esta. Todos nós sentiremos muito sua falta”, destacou a Bióloga Cristina.

Luciano Dalto Godoi, Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, informou que a equipe do Zoobosque produziu e fixou um aviso no recinto de “Simba” com os seguintes dizeres: “Nosso querido Simba nos deixou no dia 04 de outubro, ele nasceu no Zoobosque em 17 de maio de 2005. Todos nós sentiremos muito sua falta, todos os dias! Obrigado Simba”.

A Onça-Pintada, também chamada de Jaguar, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, depois dos tigres e dos leões. A Onça-Pintada é um animal ameaçado de extinção no Brasil. As principais causas são a caça ilegal e o aumento do desmatamento e queimadas. Trata-se de um animal predador, que está no topo da cadeia alimentar, carnívoro e vertebrado. Pertence à ordem carnívora e à família Felidae. Seu nome científico é Panthera onça.

O Zoobosque Municipal “Prefeito Adolpho Lenzi” abre para visitação pública de quarta-feira a domingo, das 9h às 16h, com entrada franca. Rua Santos Dumont, bairro Morumbi.