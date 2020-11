1.780 casos de dengue foram registrados em Mogi Guaçu em 2020

A Vigilância Epidemiológica (VE) atualizou nesta sexta-feira, 30, os números da dengue em Mogi Guaçu. Neste ano foram feitas 5.867 notificações, com 1.780 casos confirmados, três pessoas aguardando resultados e 4.084 casos negativos.

Mogi Guaçu está em estado de alerta devido ao aumento no número de casos da doença em 2020. A Zona Norte e a região do Centro de Saúde são as áreas mais afetadas, com e 200 e 180 casos confirmados.

O morador que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue.

Evite se automedicar, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.