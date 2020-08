10 novos playgrounds serão instalados em Mogi Guaçu

A SPDU (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano) instalará, a partir desta quinta-feira, 27, dez playgrounds em Mogi Guaçu. Com os novos equipamentos, as crianças terão espaço próprio para poderem se divertir.

Nesta quinta, serão colocados os equipamentos no Bairro Chácara Alvorada, em Martinho Prado Júnior, próximo ao Centro Esportivo “Amaury Caveanha”, no Jardim Bandeirantes, nas imediações do Córregos dos Macacos, e no Jardim Nossa Senhora das Graças, na Praça das Crianças.

Nos próximos dias serão instalados mais seis playgrounds sendo eles nos jardins Suécia, Esplanada, Zaniboni, Novo I, Guaçu Mirim III e Jardim Sônia. O valor total dos equipamentos é de R$ 78.500, que são provenientes de emendas impositivas de vereadores. As instalações devem ser concluídas até o final da próxima semana.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL