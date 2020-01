HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA JÁ CONTA COM O PRIMEIRO APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA

Já está em operação no Hospital Municipal Walter Ferrari, desde a última semana, um aparelho eletroencefalograma, que vai beneficiar os usuários da rede municipal de saúde. A expectativa é de que o equipamento atenda, inicialmente, cerca de 30 pacientes por mês, demanda que deverá aumentar.

Além disso, o hospital também contratou mais uma médica neurologista e contará com técnicos que vão operar o equipamento.

Bancado integralmente com recursos da Prefeitura, o aparelho é o primeiro do gênero na rede pública de saúde de Jaguariúna e vai beneficiar os pacientes que necessitam de tratamento neurológico ou que possuem transtornos mentais e doenças como epilepsia e que eram obrigados a se deslocar a outras cidades, como Amparo e Atibaia, para realizar os exames.

“A importância de contar com um equipamento desses é a agilidade no diagnóstico, pois, quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido a gente começa o tratamento do paciente”, explica a neurologista do hospital Lays Aparecida Evangelista. Ainda segundo a médica, em casos de urgência, o exame também pode ser realizado na hora.

O eletroencefalograma é um exame de monitoramento não-invasivo que registra a atividade elétrica do cérebro. É realizado com eletrodos fixados no couro cabeludo por meio de uma pasta condutora de eletricidade. O objetivo do exame é registrar a atividade cerebral para detectar possíveis anormalidades neurológicas.

Reportagem: Ricardo Alécio

Fotos: Samuel Oliveira