Fernandinho Português é pré-candidato a prefeito pelo PSDB na cidade de Jaguariúna

Em entrevista ao JJ Jornal de Jaguariúna, Jornal do Grupo O Regional de Comunicação, hoje publicamos a entrevista completa com o pré-candidato a prefeito de Jaguariúna, Fernandinho Português, pelo partido PSDB Jaguariúna.

O candidato falou com exclusividade a redação do JJ Jornal de Jaguariúna e respondeu perguntas. Leia abaixo a entrevista completa do tucano.

JJ – O senhor é pré-candidato a prefeito de Jaguariúna. Quais as razões que levam o senhor a colocar o seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de Jaguariúna?

Fernandinho Português – Sim sou pré-candidato pelo PSDB. Sou empresário, corretor de imóveis e já fui vereador em dois mandatos. Nas duas eleições que fui candidato ganhei, em 2000 e 2004 fui para reeleição e fui o candidato que mais cresceu de votos de uma eleição para a outra. Em 2005 e 2006 fui Presidente da Câmara de Vereadores e depois não fui mais candidato. Em 2013 recebi o convite do Sr. Prefeito Tarcísio para ser o secretário de Turismo e Cultura, até 2016. Então eu tenho experiências. Eu me julgo capacitado para governar Jaguariúna.Sou nascido e criado em Jaguariúna, conheço a cidade, a prefeitura, conheço as necessidades da população de Jaguariúna. Tenho muitos contatos políticos em São Paulo, dentro do PSDB e em Brasília.

JJ – Candidato, como prefeito o que o senhor pretende melhorar para a cidade de Jaguariúna? Fernandinho Português – Governar com honestidade e transparência melhorando o sistema de Saúde e Segurança, que hoje são os principais problemas, como a falta de remédios e a espera de médicos são situações críticas que vou trabalhar muito para melhorar e resolver este problema da população.

Na segurança quero aumentar o efetivo da Guarda Municipal nos próximos quatro anos. A última turma formada da guarda municipal em Jaguariúna foi em 2006. Daqui dois, três anos os guardas começam se aposentarem, a cidade cresceu e você tem o mesmo número de guardas municipais, quero melhorar também a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que inibam a criminalidade, quero investir em novas tecnologias, câmeras, drones e novos equipamentos para melhorar a segurança.

Educação quero valorizar os professores da rede pública de ensino, investir na qualificação de nossos jovens para que os mesmos tenham condições de trabalhar nas empresas da cidade, aumentar o número de vagas nas creches gerando mais qualidade de vida para a nossa população.

JJ – Qual será o seu maior desafio para conquistar esse cargo?

Fernandinho Português – Mostrar os meus projetos, o meu plano de governo e passar para a população que eu tenho competência para governar Jaguariúna.

JJ – Porque você entende necessária a mudança na administração municipal?

Fernandinho Português – Sinto que a cidade está mal administrada, comprometendo grande parte do orçamento municipal com quantidade exagerada de cargos de confiança e a população reclamando de tudo.

Eu tenho várias propostas, estou colocando meu nome à disposição do Partido, julgo ser competente, vejo a possibilidade de colocar minhas ideais à população de Jaguariúna, juntamente com meu plano de governo, que mostrarei durante meu programa eleitoral. Quero mostrar maneiras de resolver os graves problemas que nós achamos que o município tem neste momento.

JJ – Candidato, qual a sua participação e contribuição para o crescimento de Jaguariúna?

Fernandinho Português – Eu conheço a situação atual de Jaguariúna por isso posso ajudar, quero administrar junto com o povo de Jaguariúna, criando novas diretrizes de crescimento, criar um novo plano diretor que planeje os próximos 20 anos de desenvolvimento.

JJ – Candidato o senhor tem espaço agora para suas considerações finais.

Fernandinho Português – Espero ganhar a convenção do PSDB, me tornar candidato a Prefeito e contar com o apoio da população de Jaguariúna, para ser o novo Prefeito de 2021 a 2024.