Dupla de Holambra é presa por Tráfico em Mato Grosso do Sul

No último dia 07 de maio uma dupla de Holambra foi presa em flagrante por tráfico de drogas pela Policia Militar Rodoviária – PMR de Mato Grosso do Sul, na cidade de Ivinhema. O episódio ocorreu durante a Operação Hórus, desencadeada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP/MS, e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas – SEOPI do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

O fato ocorreu na BR 376, quando a PMR abordou um veículo Chevrolet, ônix, prata, placas de Holambra /SP, com dois indivíduos, sendo um de 39 anos, nascido em Oswaldo Cruz/SP e o outro 42 anos nascido em Londrina/PR, ambos residentes na cidade de Holambra, interior de São Paulo.

Durante a abordagem os policiais localizaram no porta malas 44 tabletes de pasta base de maconha, totalizando 54,9 kg. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema/MS, para as devidas providências.