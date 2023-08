11ª edição do Movimento Você e a Paz reuniu cerca de 5 mil pessoas em Amparo

Evento realizado neste domingo (27/08), contou com tradicional caminhada pela paz, apresentação de corais e show de enceramento com o maestro João Carlos Martins, da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP e da soprano Karen Stephanie

Amparo (SP), 30 de agosto de 2023 – Neste último domingo (27/08), aproximadamente 5 mil pessoas mobilizadas em prol de uma vivência pacífica se reuniram durante a 11ª edição do Movimento Você e a Paz, em Amparo, primeira cidade do estado de São Paulo a receber essa iniciativa. Com uma programação gratuita, os participantes tiveram um dia especial e repleto de emoções.

O evento aconteceu na Praça Pádua Salles, no coração do município, e iniciou pela manhã com a tradicional caminhada pela Paz. Ao final da tarde, as apresentações do Coral Infanto-Juvenil do Núcleo Educacional SEPI, do Coral Vozes da Ypê, composto por colaboradores da empresa, e do Coral Diocesano Nossa Senhora do Amparo, aqueceram os corações dos participantes.

Às 18h, foram transmitidas mensagens de paz para estimular a renovação dos pensamentos e mudanças de atitudes para a construção de um mundo melhor pelos líderes religiosos Divaldo Pereira Franco, médium e orador espírita, fundador do Movimento e da Mansão Caminho, em Salvador (BA); Dom Luiz Gonzaga Fechio, nomeado pelo Papa Francisco como terceiro Bispo Diocesano de Amparo; Padre Manoel Olavo Amarante, da Paróquia Santa Ana de Itaquera (SP) e Pastor Elson Batista da Silva, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Amparo (SP).

“Nesta noite tão especial, diante das mensagens gloriosas que ouvimos, de todas as tarefas que foram apresentadas, em pessoas adultas, em crianças e jovens, eu desejo que cada um reflexione no sentido da sua vida. E passe a dar um sentido para que a vida seja amanhã rica de paz interior, da qual nascem os outros valores para a paz em relação ao nosso próximo, para a paz na vida”, disse Divaldo Franco ao concluir a sua fala.

A noite contou com o reconhecimento a instituições sem fins lucrativos que desenvolvem iniciativas de grande relevância para a sociedade. Os representantes do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAAC), Doutores das Águas e Remanso Fraterno receberam as homenagens da organização do evento.

Outro momento que tocou o público foi a homenagem póstuma ao Pastor Lima, amparense falecido em 2022, que participou de diversas edições do Movimento entre 2013 e 2021, recebida por sua filha com um discurso emocionante.

O encerramento desta edição foi marcado pela apresentação do Maestro João Carlos Martins e da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP com participação de Karen Stephanie, que impressionaram o público. O show contou ainda com a participação da soprano Giovanna Beira, que, ao lado do maestro e sua orquestra, surpreendeu o público interpretando clássicos como “Melodia Sentimental”, de Heitor Villa-Lobos, e “O Mio Babbino Caro”, de Giacomo Puccini.

Idealizado pelo conferencista Divaldo Pereira Franco, essa edição do Movimento Você e a Paz é uma realização do PROAC e da BW Incentiva, com patrocínio da Ypê. O evento tem também o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Amparo.