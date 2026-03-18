12 escolas de Mogi Guaçu são certificadas no Prêmio Excelência Educacional 2026

Escolas municipais de Mogi Guaçu foram destaque no Prêmio Excelência Educacional 2026 com 12 unidades certificadas durante cerimônia realizada nesta terça-feira, 17 de março, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), a iniciativa reconhece os avanços na alfabetização de estudantes até o 2º ano do Ensino Fundamental.

Entre as unidades certificadas estão cinco Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs): Coronel Joaquim Leite de Souza, na Nova Louzã; Padre Estevo Fernando Laurindo, no Jardim Igaçaba; Profª Marina Aparecida Rogério Paschoalotti, no Jardim Guaçuano; e Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, no Parque dos Eucaliptos; e Profª Maria Diva Franco de Oliveira, no Jardim Rosa Cruz.

Outras seis são as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Prefeito Waldomiro Calmazini, no Jardim Almira; Profº Antônio Carnevalle Filho, no Jardim Novo Itacolomy; Profª Cleonice Aparecida da C. Kilburn Thiele, no Jardim Ypê I; Profª Emília Vedovello Pedroso, no Jardim Ypê III; Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi, na Nova Canaã II; e Prefº Carlos Franco de Faria, Jardim Ypê Pinheiro. A escola Professor Cid Chiarelli da Fundação Educacional Guaçuana (FEG), no Imóvel Pedregulhal, também foi certificada.

O secretário da Educação, Paulo Paliari, contou que o reconhecimento é baseado nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) por intermédio do programa Alfabetiza Juntos SP. “A iniciativa tem como objetivo incentivar a melhoria da aprendizagem e premiar escolas que atingem metas de excelência com repasse de recursos financeiros”, explicou.

Ao todo, mais de 1,1 mil escolas de 411 municípios paulistas foram reconhecidas nesta edição, totalizando um investimento superior a R$ 40 milhões, que foram destinados para ao fortalecimento da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. “O foco do prêmio é o desempenho das crianças em leitura e escrita nos primeiros anos escolares, etapa considerada essencial para o desenvolvimento educacional delas”, destacou.

Para ele, a certificação evidencia o avanço da rede municipal de Mogi Guaçu dentro dos indicadores de alfabetização. “Isso só vem reforçar a importância de políticas públicas voltadas para a aprendizagem na idade certa, garantindo melhores oportunidades educacionais para os estudantes”, finalizou.