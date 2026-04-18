Exposição “Flores que Contam” une arte e história em noite especial no Museu de Holambra

Evento integra a III Noite das Histórias Não Contadas e valoriza identidade cultural por meio da arte floral

O Museu de Holambra recebeu, na sexta-feira (17), a exposição “Flores que Contam”, dentro da programação da III Noite das Histórias Não Contadas. O evento reuniu artistas, convidados e público em uma experiência que conecta arte, memória e identidade cultural do município.

A mostra traz obras assinadas pela artista Léia Reis em parceria com Aquino. As pinturas nasceram de um processo pessoal da artista, que encontrou na arte uma forma de expressão após vivenciar a chamada síndrome do ninho vazio. “Eu comecei sem saber pintar. Recebi telas em branco e fui colocando o que sentia. Não parei mais”, relatou.

As obras apresentam flores como elemento central, carregando sentimentos, histórias e significados. A parceria com Aquino surgiu durante o processo criativo, sendo ele responsável pela construção dos vasos retratados nas telas. “Cada obra tem uma identidade própria. É o amor que foi sendo colocado ali, em cada detalhe”, destacou o artista.

A exposição também contou com a participação de convidados como Flores Welle, Nico de Wit, Kees Schoenmaker e Renato Opitz, que compartilharam histórias sobre o desenvolvimento de Holambra a partir da cultura das flores, reforçando a ligação entre arte e tradição local.

Para a presidente do Museu de Holambra, Margareth Pennings, iniciativas como essa são fundamentais para manter viva a história da cidade. “Estamos resgatando histórias com pessoas que viveram esse processo e buscando documentos para preservar essa memória. É importante que as novas gerações conheçam e deem continuidade a esse legado”, afirmou.

A exposição permanece aberta ao público até setembro e reforça o papel do museu como espaço de preservação cultural e valorização das raízes de Holambra.

Artistas:

Aquino e Léia Reis

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