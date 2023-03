12º Aniversário do Moto Clube Pé Estradeiro de Pedreira acontece no Clube Vale Verde com muitas atrações

O Moto Clube Pé Estradeiro de Pedreira comemora seu 12º aniversário de fundação com muitas atrações e recebendo os convidados nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde, na sexta-feira e sábado, dias 24 e 25 de março, contando com o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa e arrecadando alimentos e fraldas geriátricas para o Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”.

Entre as atrações, destaque para Área de Camping Aberta, Entrega de Troféus, Stands de Vendas, Café da Manhã, no domingo, dia 26, para despedida dos participantes, além da apresentação das seguintes bandas: Pop Core, Águas Claras, Tarantinos, Marcenaria, Route 107, Roadn’Rash (Vini), Infinite Dreams, Sete Galo e Garibaldos.

Para o Presidente do Pé Estradeiro de Pedreira, José Antônio Serafim, o popular Ninão, a festa terá a participação de motociclistas de toda a região. “Queremos agradecer o importante apoio do Prefeito Fábio Polidoro e do Secretário de Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento, além de toda a equipe que está trabalhando muito na organização desta maravilhosa festa”, enfatiza o Presidente Ninão.

O Clube Recreativo Vale Verde está localizado na Rua Luís Gonzaga Alvarenga, números 174-450, bairro Vale Verde I. Informações também podem ser obtidas pelos telefones: (19) 99734-9899 com Ninão ou (19) 99654-7894 com Valmir.