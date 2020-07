13 anos da Academia Nogueirense de Letras

A ANL completou 13 anos de fundação neste sábado, dia 25 de julho de 2020.

São 13 anos contribuindo de forma positiva com a cultura literária de Artur Nogueira e região.

Contando com 15 membros ativos e efetivos distribuídos nas cidades de Conchal, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, Holambra e Cosmópolis, a ANL comemora seu aniversário agregando mais 3 membros nogueirenses ao seu sodalício.

O professor e artista plástico Aquino Tomas Machado, a jornalista e colunista Marilei Terezinha Barbosa e a poeta e escritora Jaqueline Julia Pinto Santa Rosa, que receberam das mãos do presidente da ANL, Poeta Camilo Martins, os seus diplomas de membros efetivos, medalhas e togas. Em cerimônia simples e individual, por conta da covid19, com seus respectivos aparatos de proteção.

Também os membros e personalidades de destaque foram agraciados com diploma e medalha comemorativa e alusiva aos 13 anos da ANL.

Esta comenda, por sua vez, homenageou o saudoso escritor, jornalista e poeta “Tobias Pinheiro”, membro da ANL, falecido ano passado aos 93 anos e que deixou uma extensa biografia e um grande legado cultural e literário.

A comenda, diploma e medalha, foi entregue ao filho do poeta Tobias Pinheiro, Dr. Cléber de Moura Pinheiro, pelo presidente Camilo Martins, como reconhecimento da ANL pela contribuição do seu pai, em vida, à cultura do nosso Brasil, com seu valoroso trabalho literário, que ficará, por todos, imortalizado.

A ANL também fez homenagem póstuma ao contador Aureni de Queiroz, falecido dia 11 deste mês, entregando ao seu filho, Contador Leandro Queiroz a comenda, diploma e medalha, “Poeta Tobias Pinheiro” reconhecendo a importância do seu trabalho na área contábil na cidade de Artur Nogueira na qual já vivia há mais de 50 anos e por seu apoio à cultura e sua admiração especial pelo trabalho da Academia Nogueirense de Letras, a qual já o havia homenageado em vida, entregando lhe o premio “Formiga de Ouro”.

O empresário e Jornalista Alex Bússulo foi outra personalidade de destaque a receber a comenda, diploma e medalha, “Poeta Tobias Pinheiro” por seu empenho e dedicação em fazer um jornalismo sério, real e de qualidade no qual as pessoas podem depositar sua confiança, nas notícias e nos fatos, em todos os seus portais.

A comenda “Tobias Pinheiro” continua a ser entregue aos membros e às personalidades de destaque de Artur Nogueira e Região, foram citados os que já receberam.

A ANL foi fundada em 25 de Julho de 2007 e desde então tem desenvolvido projetos culturais literários em toda a região com Saraus, palestras, participação em seminários literários estaduais e nacionais, estante literária nas rodoviárias, biblioteca itinerante, caminhada literária, chá filosófico, premio “Formiga de Ouro”, entre outras atividades literárias, sempre com incentivo especial à escrita e à leitura.

“Como gestor cultural eu só posso dizer que para mim é uma honra poder contribuir de alguma forma, mesmo pequena, para o engrandecimento dessa área tão carente, não só de recursos financeiros, mas também da própria boa vontade da parte de quem dirige os rumos desse setor. Poderíamos fazer muito mais se tivéssemos as condições necessárias para isso. Precisamos, e é urgente que se diga, direcionar esforços para que nossas crianças, jovens e mesmo os adultos interessados, possam trilhar por esse caminho da literatura e todos possam deixar um grande legado, uma escrita que perdure, educando e guiando outros pelas estradas da paz e da felicidade, empunhando sempre a bandeira da justiça e do amor fraternal. Quero agradecer aos que já, ao longo destes 13 anos, contribuíram de forma efetiva para realizarmos o que já realizamos. Me sinto pequeno diante desse desafio gigante”. Disse o Dr. Camilo Martins, presidente da ANL.