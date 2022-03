RURAL COMEÇA COM VITÓRIAS DE APARECIDINHA, SOARES E POMBAL NA TITULAR

Teve início no domingo (20), mais uma edição da Copa de Futebol Rural de Mogi Mirim. A competição, promovida pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim através da Secretaria de Esporte, contou com seis jogos, sendo três na categoria Aspirantes e três na Titular.

As partidas contaram com bom público e, na soma dos três campos, com mais de 1.000 pessoas, seguindo os protocolos necessários e de forma segura e tranquila.

No campo da Aparecidinha, a dona da casa estreou com vitória por 2 a 1 diante do Martim Francisco. Caio e Diguinho marcaram para a Aparecidinha e Japão anotou para o Martim. No mesmo local, pelo Aspirante, empate em 0 a 0 entre os rivais.

No campo da Piteiras, o Jardim Soares/Granjas GVH recebeu o Fazenda Esmeralda e conquistou dois triunfos. Primeiro, no Aspirante, fez 2 a 1, com gols de Teta e Vinicius. Degalo descontou para os visitantes.

Na Titular, o maior registro de gols da rodada: 5 a 3 para o Soares. Borná (2), Bruno Jesus, Kesley e Paulo Henrique anotaram os gols dos anfitriões e Kadu, Tatá e Richard marcaram para o Esmeralda.

Já no retorno do Pombal à competição, após ficar ausente em 2019 e 2020, uma vitória e uma derrota. Jogando em casa, a equipe venceu a Piteiras por 3 a 1 na Titular, com dois gols de Léo Bridi e outro de Ferrugem. Elvis descontou para a Piteiras. Já no Aspirante, os visitantes foram vitoriosos graças ao gol isolado, marcado por Adilson.

A próxima rodada será disputada no domingo (27). Se enfrentarão Pombal x Aparecidinha (Aspirante – 13h45 e Titular – 16h), Piteiras x Jardim Soares (Aspirante – 13h45 e Titular – 16h) e Esmeralda x Martim Francisco (Aspirante – 13h45 e Titular – 16h).