131 famílias já são beneficiadas com o Vale Gás em Mogi Mirim

Além dos programas sociais Acolhe SP e Bolsa Povo Educação, o município também passa a atender a população em vulnerabilidade social com o Vale Gás. O Governo do Estado de São Paulo selecionou, em Mogi Mirim, 131 famílias do Cadastro Único. Todas elas têm renda per capta de R$0 a R$ 178, e não são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.

Na prática, o Vale Gás viabiliza a transferência de renda para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg), voltado para pessoas mais carentes.

Para participar, a família não precisa fazer inscrição, mas precisa ter cadastro ativo no CadÚnico até a data limite de 28 de fevereiro de 2021. O grupo familiar que estiver dentro dessas condições pode conferir se tem direito a esse auxílio efetuando a consulta com o número do NIS no site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

O benefício do Vale Gás consiste no pagamento de R$300,00, divididos em três pagamentos de R$ 100,00, pagos via protocolo e senha, com saque acessível em caixas eletrônicos do Banco do Brasil e 24H. Para informações mais específicas e esclarecimento de dúvidas, o Governo Estadual disponibiliza o telefone 0800-797980 e o WhatsApp (11) 987142645.