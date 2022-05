Comentários

Prefeitura de Artur Nogueira recebe 429 cartões Vale-Gás

Cartões serão entregues às famílias inscritas no Cadastro Único/Cras/Creas e que se cadastraram no Bolsa do Povo; benefício pagará 3 parcelas de R$ 100 bimestrais, totalizando R$ 300

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, recebeu 429 cartões do Programa Vale Gás. Os cartões serão entregues às famílias inscritas no Cadastro Único/Cras/Creas, cujo aviso da retirada está sendo feito via telefone aos beneficiados. A retirada, por sua vez, deverá ser feita no Núcleo Administrativo.

De autoria do governo do Estado, o benefício de R$ 300, pago em 3 parcelas bimensais de R$ 100, garante a compra de botijões de gás de cozinha (GLP 13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178), que estejam inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família).

As famílias que atenderam aos critérios de elegibilidade terão acesso ao cartão para o saque nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil.

“É um programa social de grande importância na vida dessas famílias. Nossa equipe da Assistência Social está engajada e tem orientado os moradores contemplados sobre o benefício. Em caso de dúvidas, estamos de portas abertas para esclarecê-las”, frisou o chefe da pasta, Amarildo Boer. O secretário acrescenta que mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-9700, ramal 9727, ou de forma presencial.

O Núcleo Administrativo está localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 629, no Centro.