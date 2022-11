Polícia Militar recupera veículo roubado em Santo Antônio de Posse

A Polícia Militar (PM) recuperou uma camionete roubada em Santo Antônio de Posse, na manhã desta quarta-feira, dia 9 de novembro. O veículo foi localizado no meio de um canavial na Estrada da Basf, sítio Ferretti, no município possense.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada por populares, informando que havia uma camionete em meio ao canavial na Estrada da Basf, sítio Ferretti. De imediato a equipe se deslocou ao local dos fatos, e fora localizada a camionete produto de roubo no dia 5 de novembro, pela cidade de Santo Antônio de Posse.

Em contato com o proprietário para que se deslocasse com a chave reserva, sendo assim aguardado pela viatura, posteriormente a equipe se deslocou juntamente com o proprietário e o produto do roubo até o Delegacia de Polícia local, sendo que o proprietário permaneceu na delegacia para baixa no sistema, elaborado BOPM de localização, conforme resolução vigente.