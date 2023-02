Comentários

Vinagre de maçã, gengibre, cúrcuma e outros ingredientes compõem a bebida dos foliões que se preocupam com o bem-estar antes, durante e depois da festa

Quem brinca o carnaval perpetua uma tradição que aportou com os portugueses no Brasil do século 17. Nos dias atuais, a preocupação com a saúde antes, durante e depois da folia, tem feito aumentar o consumo do shot matinal, que tem o vinagre de maçã entre os ingredientes principais. A depender das substâncias que entram na composição, a bebida contribui para dar mais energia e desintoxicar o organismo, após os excessos da festa.

Os shots matinais costumam concentrar compostos fitoquímicos e bioativos combinados com especiarias, frutas cítricas e outros ingredientes diluídos em pouca quantidade de água, ou água de coco, para preservar a alta concentração. Estudos científicos, incluindo uma publicação sobre o potencial farmacológico do gengibre no conceituado Scientific Reports, da Nature, procuram demonstrar propriedades benéficas à saúde dos muitos ingredientes do shot matinal. São citados efeitos desintoxicantes, anti-inflamatórios, energizantes e mesmo fortalecimento do organismo contra doenças oportunistas.

O vinagre de maçã orgânico, ingrediente cada vez mais presente na culinária brasileira, ganha ainda mais protagonismo no shot matinal.