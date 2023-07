Mogi Guaçu terá Curso de Capacitação Técnica Paralímpica e inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Curso de Capacitação Técnica Paralímpica que será realizado em Mogi Guaçu no período de 18 a 21 de julho. No dia 18, os participantes serão recebidos no Centro Cultural e nos demais dias no SESI. Professores de Educação Física, estudantes de Educação Física do último ano de graduação e professores da rede pública de ensino não formados em Educação Física, mas que atuam em aulas com conteúdo esportivo com comprovação das aulas ministradas são o público-alvo.

A capacitação será realizada para oito modalidades: Atletismo, Futebol de 5, Goalball, Tênis de Mesa, Natação, Bocha, Ciclismo e Vôlei Sentado. O curso é gratuito com certificação. Para se inscrever e obter mais informações acesse o site http://www.paralimpico.com.br. As vagas são limitadas. O Curso de Capacitação Técnica é realizado pelo Programa de Desenvolvimento Paralímpico em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O Programa Paralímpico, através da Capacitação Técnica, proporciona a oportunidade de desenvolver aptidões teóricas e práticas a professores de educação física da rede pública, privada, de entidades e clubes do Estado de São Paulo com o intuito de fomentar o esporte Paralímpico. As aulas práticas têm como objetivo, além da aplicação dos conceitos e técnicas, desenvolver os fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo em modalidades esportivas individuais e coletivas.

SERVIÇO

Capacitação Técnica Paralímpica

De 18 a 21 de Julho

18 de Julho – Centro Cultural Mogi Guaçu

Avenida dos Trabalhadores, nº 2.561 – Jardim Camargo

19 a 21 de Julho

SESI Mogi Guaçu

Rua Eduardo Figueiredo, nº 300 – Jardim Veneza